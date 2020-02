Operário e Paraná jogam a 2ª fase da Copa do Brasil em casa

Ponta Grossa – Após o término da primeira fase, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou os confrontos e as datas das próximas partidas. As equipes do Operário e do Paraná Clube são os paranaenses que seguem para a segunda fase.

O Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (26), às 19h15 na Vila Capanema. A equipe recebe o Bahia de Feira de Santana. O Paraná passou de fase vencendo o Palmas do Tocantins por 2 a 0 fora de casa.

O Operário de Ponta Grossa joga no Estádio Germano Krüger, às 20h30 do dia 5 de março contra o América Mineiro. O Fantasma passou de fase ao vencer o cearense Barbalha, por 3 a 0.