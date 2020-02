Omega Stock Car, com cara de bravo, está na Mil Milhas

Utilizado na Stock Car entre 1994 e 1999, o Chevrolet Omega permanece em atividade em diversas categorias regionais: é rápido, confiável e prazeroso de dirigir. Características que dão à dupla Fernando Ferreira Vilhena/Ciro Paciello confiança em uma boa participação na Mil Milhas do Brasil, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro em Interlagos.

“O Omega já tem resistência comprovada em provas de longa duração. Mesmo sendo um carro antigo, é um carro fácil de preparar e manter”, explicam os dois pilotos.

O carro de Vilhena e Paciello tem a mesma configuração dos Omegas que disputavam a Stock Car: sob o capô pulsa o motor de seis cilindros em linha herdado do Opala – uma solução adotada na época para modernizar o visual da Stock a um custo mais baixo do que seria possível se fosse utilizada a mecânica do Omega de produção. “Nosso motor tem três carburadores Weber 45 e na corrida pretendemos andar uns 10 segundos mais lentos do que o ritmo de classificação. Nossa previsão é chegar ao fim da Mil Milhas fazendo entre dez e doze paradas para abastecimento, com no máximo três trocas de pneus”, explicou Vilhena durante um treino livre em Interlagos.

Copa Paraná

Dirigentes do Kart Clube de Cascavel, do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e da Akartcam (Associação dos Kartistas de Campo Mourão) se reunirão no próximo sábado em Cascavel para definir o calendário da Copa Paraná de Kart, que terá etapas nas três cidades.

Guiga Spinelli

Maior campeão do Rali dos Sertões nos carros, Guiga Spinelli participará de uma competição inédita em sua carreira na temporada 2020. Ao lado do navegador Youssef Haddad, Guiga fará sua estreia no Sul-Americano de Rali Cross Country. A competição começará em 16 de abril com o Desafio Guarani, no Paraguai, sendo essa a primeira das quatro etapas programadas para a temporada, que se encerra em 15 de novembro no Peru. A segunda etapa será o Rali dos Sertões, de 14 a 22 de agosto; e a terceira, o Desafio Ruta 40, de 19 e 14 de setembro, na Argentina.

Augusto Farfus

Se o número de medalhas expressivas no automobilismo mundial fosse uma premissa durante a corrida em duplas que irá inaugurar a temporada 2020 da Stock Car, o carro 29 sairia com certa vantagem competitiva. Isso porque Daniel Serra, atual tricampeão da categoria pela equipe Eurofarma e bicampeão das 24h de Le Mans, vai dividir o cockpit do seu Chevrolet Cruze com Augusto Farfus na etapa inaugural. Augusto Farfus, aos 36 anos, venceu as duas últimas edições das 24h de Daytona (2019/2020) e se sagrou campeão Mundial de GTs, tornando-se o único brasileiro a conquistar esse título.