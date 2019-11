Oito novos procuradores tomam posse na PGE

A Procuradora Geral do Estado empossa os novos Procuradores do Estado. Curitiba, 11-11-19. Foto: Arnaldo Alves / AEN.

Tomaram posse nesta segunda-feira (11) oito novos procuradores estaduais aprovados no XV Concurso Público para ingresso na carreira de Procurador do Estado do Paraná, promovido em 2015 pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Os novos servidores somam-se aos outros dez procuradores, também aprovados no mesmo concurso, e que assumiram seus cargos no início de outubro.

De acordo com a procuradora-geral Letícia Ferreira da Silva, os nomeados reforçarão os consultivos nas secretarias e autarquias estaduais. “Assim como os outros dez procuradores que assumiram no mês passado, este novo grupo vai reforçar os consultivos, para que a gente possa atuar e dar pareceres em todos os atos da administração pública estadual”, explicou Letícia.

Os novos procuradores também integrarão a Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado. Foram empossados Hellen Gonçalves de Lima, Marcos Alberto Titão, Felipe Solano Moreira Monteiro da Franca, Pedro Henrique Fávaro Borsatto, Bruno Cavicchioli Pereira da Fonseca, Ernandes Fernandes da Nóbrega Júnior, Marcelo Vieira Camargo, Charlles Mendes de Lima. Eles foram nomeados pelo decreto 3152/2019, de 22 de outubro de 2019.

O procurador Pedro Henrique Fávaro Borsatto fez um pronunciamento na cerimônia em nome dos novos empossados. “Foram muitos anos de preparação, muita dedicação e a partir de hoje queremos somar, pensar em contribuir para o fortalecimento do Estado do Paraná”, disse.

Criada em 1946, a PGE é responsável pelas atividades de advocacia do Estado, conforme art. 123 e ss. da Constituição Estadual, auxiliando a administração pública na tomada de decisões da área jurídica.