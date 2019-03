Odair poupa titulares contra o Aimoré

Após vencer por 1 a 0 o Palestino na estreia na Libertadores, no Chile, o Internacional irá preservar os titulares neste fim de semana, contra o Aimoré, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, mesmo que ela possa confirmar a classificação matemática para as quartas de final do Gauchão. Para garantir a vaga com duas rodadas de antecedência, o Colorado precisa vencer o Aimoré para chegar 19 pontos e torcer por empate ou derrota do Juventude no clássico, em casa, contra o Caxias. O alviverde da Serra têm 10 pontos e se empatar chegará a 11, acabando com as possibilidades de alcançar o time de Odair Hellmann, pois terá apenas seis pontos em disputa. O jogo no Beira-Rio está marcado para as 16h deste domingo – o clássico Ca-Ju será às 19h, também no domingo.