Obras recuperam a PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário

A PR-180, entre os municípios de Goioerê e Quarto Centenário, no Centro-Oeste do Estado, recebe serviços de tapa buraco e reperfilagem, obras executadas pelo Governo do Estado. O trecho com extensão de 13,34 quilômetros é contemplado pelo programa de Conservação de Pavimentos (COP) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A operação tapa buracos começou em 17 de junho e segue até setembro. A reperfilagem, que consiste na aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) nos pontos críticos da via para corrigir deformações, iniciou em 17 de julho e também deve ser concluída até setembro. No mês que vem será implantada a sinalização horizontal da rodovia.

Após concluídos os trabalhos no trecho, a equipe segue para outro local, conforme plano de trabalho já definido. “Os programas de conservação e recuperação do pavimento começam pelas estradas que têm mais necessidade de intervenção, mas o objetivo é atender a malha rodoviária estadual em todo lugar que for necessário”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

De acordo com ele, somente nesse trecho serão beneficiados 35 mil moradores locais, além dos usuários que seguem rumo a Cascavel, Umuarama ou Campo Mourão.

Garantir que o trecho permaneça em boas condições de uso será a próxima ação do Departamento de Estradas de Rodagem. “Após a realização dos serviços do programa de Conservação de Pavimentos, a equipe do DER mantém um monitoramento das condições da pista, acionando a empresa responsável, caso sejam necessárias novas intervenções”, explica o diretor-geral do DER/PR, João Alfredo Zampieri.

O programa de Conservação de Pavimentos é licitado em lotes, atendendo vários trechos de rodovias com serviços específicos para as necessidades das vias. O trecho da PR-180 entre Goioerê e Quarto Centenário pertence ao lote 12 do programa, que inclui 16 rodovias estaduais, somando 412,15 quilômetros de extensão, e foi licitado pelo valor de R$ 49,9 milhões. Somente na PR-180, dentro deste lote, serão realizados serviços em 68,35 quilômetros.

O contrato que prevê os reparos neste trecho havia sido suspenso por recomendação do Tribunal de Contas do Paraná em fevereiro deste ano, mas o órgão aceitou argumentação do DER/PR, garantindo segurança ao departamento para dar continuidade aos trabalhos.