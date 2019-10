Obras do Ecopark Oeste estão 61% concluídas

Reportagem: Milena Lemes

A entrega do Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, está prevista para dezembro e o canteiro de obras está cheio de máquinas e trabalhadores para concluir tudo dentro do novo prazo. Isso porque ainda resta 40% da obra para ser concluída, de acordo com a Secretaria de Obras.

Os trabalhos são feitos simultaneamente em diversos pontos do parque. Nesta semana, uma das equipes começou a trabalhar na pista de caminhada ao lado direito da Avenida Brasil, sentido Centro. De acordo com a empresa Contersolo, responsável pela obra, a previsão é para que a pista seja concluída no início de novembro.

O aterro do estacionamento e os bueiros das Ruas Públio Pimentel e Tamoios e da Avenida Brasil já foram concluídos. Já a terraplanagem e o gabião estão em fase de conclusão.

Demais serviços, como a execução da ciclovia e da pista de caminhada, a execução do parcão, o plantio de grama, as drenagens e a infraestrutura da ponte estão em fase de execução.

Ainda não há data certa para que o Córrego Bezerra volte ao curso normal. O leito foi desviado há quase um ano, no início das obras, para que fosse feita toda a estrutura que abrigará a partir de então um lago.

Obra aditivada

O Ecopark deveria ter sido entregue no início deste mês, mas a empresa pediu aditivo de três meses para concluir a obra. Além de mais prazo, o valor total da execução também aumentou.

A prefeitura concedeu adicional de mais de meio milhão de reais, elevando em 3,98% o valor total da obra, que agora será de R$ 13.802.374,99.