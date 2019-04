Obra de novo píer deve iniciar este mês

Atleta medalhista Alex Pessoa tem de se arrastar no chão para conseguir treinar foto: AÍLTON SANTOS

Desde fevereiro atletas da Associação Fiel de Canoagem de Cascavel têm tido dificuldades para treinar no Lago Municipal. É que o píer foi retirado sem aviso prévio, mas há atletas com algumas limitações físicas, e fica difícil acessar os caiaques sem ele. O drama dos jovens foi relatado pelo HojeNews na última sexta-feira (5). O medalhista Alex Pessoa tem uma lesão na coluna e precisa se arrastar na terra para entrar no caiaque.

Outros atletas que também têm alguma restrição estão deixando de treinar devido à dificuldade criada no local que já virou a casa da canoagem.

O coordenador da Associação, Adi Reis, conhecido como Deco, disse que o píer foi retirado pela prefeitura sem aviso prévio e que já cansaram de cobrar a obra.

A reportagem contatou a prefeitura ainda na semana passada, e ontem chegou a resposta.

A Fmec (Fundação Municipal de Esporte e Cultura) informou que, em parceria com a Itaipu Binacional e o CRC (Clube Regatas de Cascavel), tem um projeto de aproximadamente R$ 700 mil que visa construir uma estrutura para ser utilizada em conjunto pelas equipes de canoagem de Cascavel.

O Projeto Canoagem no Lago irá contemplar um píer flutuante – que poderá ser usado por até 12 atletas ao mesmo tempo -, raias oficiais de canoagem e torre de controle.

De acordo com o presidente da Fmec, Léo Mion, as obras já deveriam ter começado, mas o atraso se deu por conta da transição do governo federal. “A previsão que foi nos dada na sexta passada (5), quando cobramos pela última vez, era de que iniciariam [a obra] agora, em abril”.