Quem acompanha o noticiário nacional e internacional ontem teve a impressão de que o mundo vai parar. Torneios esportivos suspensos, eventos cancelados, até o adiamento das Olimpíadas de Tóquio foi sugerido pelo presidente norte-americano Donald Trump ontem. Nova York decretou emergência. Um áudio de um médico especialista em doenças pulmonares correu as redes sociais, no qual ele diz que médicos do Incor falaram que nos próximos quatro meses haverá 45 mil casos de covid-19 na Grande São Paulo e de 10 mil a 11 mil dessas pessoas precisariam de leitos de UTI, número que não existe disponível.

Em meio às notícias de “fulano confirmou caso”, “ciclano testou positivo”, beltrano “se pôs em quarentena”, autoridades pedem que não haja pânico e que tudo está sob controle.

O “tudo vai ficar bem” veio após a notícia de que os Estados Unidos suspenderam por 30 dias voos da Europa para o país, exceto os que partirem do Reino Unido, como forma de conter a propagação do covid-19.

Claro que a notícia chacoalhou de novo as bolsas mundiais. No Brasil, foram dois “circuit breaker” e já ia para o terceiro quando o banco central dos EUA anunciou um programa de injeção de liquidez no mercado americano, de US$ 1,5 trilhão, entre quinta e sexta-feira por meio de operações de recompra de títulos.

Países em quarentena, aulas suspensas, voos cancelados… parece roteiro de filme hollywoodiano. Uma coisa é certa: mesmo que o perigo não seja tão grande quanto se desenha agora, prevenir ainda é melhor que remediar. Siga as dicas de prevenção (lavar bem as mãos, evitar aglomerações, cobrir a boca ao tossir ou espirrar).