Novo modelo de concessão das rodovias é discutido em Cascavel

Cascavel – O prefeito Leonaldo Paranhos, o presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), Edson Vasconcelos, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, representantes das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, da Acic (Associação Comercial Industrial de Cascavel), do Sindicato Rural Patronal e de outras entidades de classe e setor produtivo participaram ontem (18) de uma reunião, na Escolinha de Trânsito do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), com representantes do Dnit, do DER e do Ministério da Infraestrutura.

O encontro tratou da parceria com o DER e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná para a discussão sobre as novas concessões e o novo anel de integração nas rodovias do Paraná.

Paranhos questionou os representantes dos governos federal e estadual quanto ao modelo de contrato apresentado inicialmente: “Temos uma região de produtores que transportam grãos para Paranaguá usando rodovias e, por isso, debatemos o novo modelo de concessão. O que nos deixou à vontade foi o fato de que todas as obras necessárias primeiro serão feitas para depois haver a cobrança. Será um pedágio de manutenção e depois de realizar as intervenções, como duplicações, terceira pista e trevos, daí sim começa a começa a cobrança, que é um teto de 30% de uma tarifa normal. E é claro que apresentamos nossas demandas regionais, viadutos e contorno, usando todo o conhecimento dos segmentos do nosso setor de produção”, explicou.

São 4 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais que integrarão o novo anel de integração. Já foram realizadas reuniões como esta em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão e Pato Branco. A rodada de discussões se encerra hoje em Foz.