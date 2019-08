Nova indústria de papéis gera expectativa e otimismo em Ibema

Ibema – O Município de Ibema experimenta um período efervescente de sua história. Depois de sua pior crise política, que chegou a levar o então prefeito e secretários à prisão (gestão passada), agora sob o comando de Adelar Arrosi o Município se recupera e passa a respirar os ares do desenvolvimento.

Um dos sinais nessa direção vem dos fortes investimentos que Ibema recebe na área empresarial. “Estamos incentivando as empresas locais e dando estímulos à atração de outras, fazendo com que se abram novas perspectivas à nossa economia. E os bons resultados começam aparecer”, diz o prefeito Adelar Arrosi (PSDB).

Nessa semana o prefeito encontrou espaço em sua agenda para acompanhar as obras de implantação de uma nova indústria, na área de papéis e embalagens, que investe R$ 14 milhões no Município.

“Também recebemos a boa notícia da chegada da Coopavel, que já começa a operar com uma filial em nosso município”, diz o gestor público, que cumpre seu terceiro mandato como prefeito de Ibema. “Com nosso trabalho de resiliência e moralidade, recuperando a autoestima da nossa comunidade, muitas coisas boas têm ocorrido”, comemora Adelar Arrosi.

Com a chegada do Grupo Bacarin Embalagens, que é de Cascavel e possui unidades em outras cidades, Ibema acompanha a reativação da Ibema Papéis, um dos ícones do processo de desenvolvimento do Município.

Depois de anos de atividades, a indústria acabou locada para a Leal Papéis, que em 2015 desativou a unidade deixando 180 desempregados. “Agora a situação é bem diferente. As pessoas estão otimistas e os empresários atentos às oportunidades que Ibema oferece. Estamos na direção da prosperidade”, afirma o prefeito.

O Grupo Bacarin comprou uma área de 36 alqueires e faz melhorias na estrutura física para colocar seu novo parque fabril para funcionar.

Em conversa com os proprietários, Adelar Arrosi soube que o projeto para o Município é ambicioso: é fazer dessa indústria uma das mais modernas e sofisticadas em seu segmento no Sul do Brasil.

De acordo com o prefeito, Ibema vive um grande momento, com a abertura de novas vagas de trabalho, perspectivas animadoras de negócios e com avanços nos mais diversos setores da gestão pública. “É assim que as coisas funcionam quando há seriedade, união, trabalho e respeito”, diz o gestor.