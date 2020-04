Nova Aurora decreta ponto facultativo na próxima segunda, véspera de feriado de Tiradentes

Os servidores públicos do município de Nova Aurora terão ponto facultativo durante o feriado de Tiradentes. De acordo com decreto 196/2020 publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (17), o Paço Municipal, Assistência Social, CRAS, Pátio de Máquinas e secretaria de Educação estarão fechadas nos dias 20 e 21 de abril, retornando o expediente no dia 22, quarta-feira. Durante esse período, as secretarias irão atender em escala de plantão, mantendo os serviços essenciais.

Saúde

O Posto de Saúde central estará aberto no dia (20), segunda-feira, das 8h às 17h, para atendimento médico. Já a Farmácia Básica municipal funcionará em sistema de plantão na segunda (20), das 14h às 17h. Na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o atendimento médico emergencial será realizado no Pronto Atendimento 24 horas. As Unidades de Saúde voltarão ao expediente normal no dia 22 de março.