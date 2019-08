No Pan de Judô

Judoca cascavelense com o nome já consolidado no Estado, Emily Kauani da Rosa dos Santos (pesado, até 73 kg) agora está também entre as melhores do País. Ela está no rol dos campeões nacionais que foi definido neste fim de semana no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro Sub-15 de Judô.

A competição reuniu os campeões estaduais – e alguns vices – de todo o Brasil – foram 388 atletas inscritos – e definiu os representantes brasileiros no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que será nos dias 2 e 3 de novembro, no México.

Emily precisou derrotar quatro adversárias para ficar com a medalha de ouro no Brasileiro: as representantes da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe e do Mato Grosso do Sul, na final. No total, a categoria da cascavelense contou com 19 judocas.

Com esta conquista, a jovem cascavelense segue imbatível em 2019. Este ano ela já venceu o Campeonato Paranaense, que a habilitou para o Brasileiro disputado nesse fim de semana, e os Jogos Escolares do Paraná, que a classificou para a fase nacional da competição, a ser realizada de 16 a 30 de novembro em Blumenau (SC).