No Mineirão, Athletico-PR vence o Cruzeiro e segue na cola do G-6

Mais três pontos na bagagem! Embalado no Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense venceu mais uma partida neste sábado (27). Pela 12ª rodada da competição, o Furacão bateu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, e segue bem próximo do G-6.

Agora com 19 pontos, o time paranaense permanece em sétimo lugar, com apenas um ponto de diferença para o sexto colocado. Já a Raposa, com dez, segue ameaçada pela zona de rebaixamento – o time comandado por Mano Menezes aparece na 16ª posição, com dez pontos, apenas um a mais que o primeiro time dentro do Z-4.

O jogo

Vindo de duas vitórias seguidas, o Athletico entrou firme diante do Cruzeiro, no Mineirão. Com o time titular diante dos reservas da Raposa, o Furacão pressionou e criou as melhores chances do primeiro tempo. Em apenas 15 minutos, os visitantes finalizaram quatro vezes. Em uma delas, Nikão tirou tinta da trave em chute colocado. O primeiro gol saiu aos 29, quando Jonathan cobrou pênalti com categoria e colocou o Furacão na frente. Os mineiros, com dificuldade para chegar ao ataque, não levaram perigo ao gol defendido por Santos.

Na volta do intervalo, o ritmo foi o mesmo, com a Athletico dominando as ações e pressionando o mandante. Aos 11 minutos, Rony recebeu na esquerda, limpou para o meio e acertou no travessão de Rafael. O Furacão buscava mais gols a todo instante e conseguiu ampliar o marcador aos 31. Bruno Guimarães tabelou duas vezes, com Bruno Nazário e com Marcelo Cirino, e entrou na área para chutar no canto esquerdo de Rafael e fechar o placar em Belo Horizonte: 2 a 0.