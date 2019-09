No G4? | São Paulo recebe Goiás de olho em subir na tabela

Após ter encerrado um jejum de quatro jogos sem vitórias ao triunfar sobre o Botafogo no último sábado (21), o São Paulo retorna ao Morumbi em busca agora de voltar a comemorar dentro de casa. Nesta quarta-feira (25), o Tricolor recebe o Goiás às 21h30, pela 21ª rodada. O São Paulo, que nos últimos jogos diante de sua torcida empatou com Grêmio e CSA, não conta nesta noite com Hernanes (foto), autor de um dos gols da vitória no fim de semana. O Profeta está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e vê Igor Gomes e Antony disputarem lugar no time titular.