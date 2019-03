Brasil empata em 1 a 1 com o Panamá, com gol de Lucas Paquetá

No primeiro compromisso oficial de 2019, a Seleção Brasileira entrou em campo contra o Panamá neste sábado (23), e empatou em 1 a 1. O amistoso foi disputado no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal, e Lucas Paquetá foi quem balançou as redes para a Canarinho.

O próximo compromisso do Brasil será na terça-feira (26), contra a República Tcheca. A partida amistosa será disputada no Éden Arena, em Praga, às 16h45 (de Brasília).

O jogo

O Brasil impôs o ritmo diante do Panamá nos primeiros minutos do amistoso disputado no Estádio do Dragão. Aos sete minutos, Philippe Coutinho Coutinho cobrou falta na área, mas viu o zagueiro Cummings afastar o perigo. Outro lance de perigo foi aos 17, quando Alex Telles levantou a bola da intermediária, e Roberto Firmino testou com muito perigo, vendo a bola passar à direita do goleiro Mejía. Na sequência, Coutinho cobrou falta na área, e Richarlison acabou desviando para fora. Em duas oportunidades, o volante Arthur também chegou perto de marcar. A Canarinho seguiu criando boas chances, até que, aos 31 minutos, Casemiro cruzou da direita, e Lucas Paquetá apareceu na área para finalizar de canhota e fazer seu primeiro gol com a camisa da Seleção. O Panamá conseguiu o empate aos 35, com Adolfo Machado.

Na volta do intervalo, o Brasil marcou bem a saída de bola do adversário e dominou o campo de ataque. Logo aos cinco minutos, Fagner cruzou, e Richarlison explodiu a bola no travessão. Depois, Paquetá recebeu de Casemiro e também finalizou com uma bomba, mas que foi para fora. Aos 24 minutos, Fagner passou para Richarlison pela direita, e o atacante se livrou de três marcadores e chutou rasteiro, mas a defesa afastou o perigo. Depois, Coutinho cobrou escanteio, e Casemiro subiu para acertar o poste de Mejía. Na jogada seguinte, o capitão cobrou falta de longe e viu o defensor panamenho voar para fazer a defesa. A pressão brasileira seguiu até os minutos finais, mas o marcador não foi mais alterado.

Brasil: Ederson, Fagner, Éder Militão, Miranda e Alex Telles; Arthur (Felipe Anderson), Casemiro e Lucas Paquetá (Éverton); Philippe Coutinho, Roberto Firmino (Gabriel Jesus) e Richarlison.

