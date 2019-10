No Catar: Brasil vai forte aos Jogos de Praia

Rio de Janeiro – A temperatura vai esquentar ainda mais em Doha, no Catar, entre os dias 12 e 16 de outubro, com a realização da primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia. E o Time Brasil já está pronto para sua primeira missão multiesportiva depois dos Jogos Pan-americanos. Representado por 77 atletas em nove modalidades, o País terá medalhistas olímpicas e campeãs mundiais na delegação organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Em Doha, o Time Brasil terá representantes em nove das 14 modalidades da competição: basquete 3×3, futebol de praia, handebol de praia, maratonas aquáticas, tênis de praia, vela (classe Kitefoil), vôlei de praia, wakeboard e wrestling de praia.

“O Brasil tradicionalmente tem ótimo desempenho em esportes de praia, por isso estamos confiantes numa boa participação na estreia dos Jogos Mundiais de Praia”, afirmou a chefe da Missão Brasileira em Doha, Mariana Vieira de Mello.

Nomes de peso

Entre os destaques do Time Brasil no evento estão a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, cinco vezes campeã mundial, as medalhistas olímpicas e campeãs mundiais de vôlei de praia Bárbara Seixas e Juliana, além de Aline Silva, primeira atleta do País a conquistar uma medalha em um Mundial de Wrestling. No tênis, o Time Brasil terá a força da líder do ranking mundial, Rafaella Miller, e de Joana Cortez, detentora de três medalhas em Jogos Pan-Americanos na quadra. Doha marcará ainda a primeira participação internacional de uma seleção feminina de futebol de praia.