No Allianz Parque, Palmeiras e Bahia empatam em 2 a 2

Neste domingo (11), Palmeiras e Bahia fizeram um jogo movimentado no Allianz Parque e empataram em 2 a 2. O resultado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro mantém o Verdão na vice-liderança da competição, com 29 pontos. O Esquadrão de Aço, com 20, aparece na décima posição.

O jogo

Com total controle no primeiro tempo, o Palmeiras apresentou intensidade, velocidade, marcação alta e boas roubadas de bolas. Foi em uma delas, inclusive, que Dudu abriu o placar no Allianz Parque. Aos 12 minutos, o atacante pegou a bola de Moisés no meio-campo e abriu para Gustavo Scarpa. No cruzamento, Moisés desviou contra o próprio gol, Douglas defendeu, e Dudu apareceu para pegar o rebote: 1 a 0. Atrás no placar, mesmo com dificuldades para sair do campo de defesa, o Bahia assustou em duas oportunidades, quando quase marcou com Gilberto e Élber. O Verdão seguiu pressionando e teve chance de ampliar com Luiz Adriano e Scarpa, parados em boas defesas de Douglas.

Na volta do intervalo, o Bahia empatou logo aos sete minutos. Gilberto cobrou pênalti no canto esquerdo do goleiro Weverton e deixou tudo igual em São Paulo. Mas o Verdão voltou a ficar na frente nos instantes seguintes. Aos 12, Marcos Rocha cobrou lateral na área, Dudu apareceu livre para cabecear e Douglas defender. Mas, no rebote, o próprio atacante finalizou para dentro da rede: 2 a 1. O Bahia empatou a partida aos 39, com Gilberto, de pênalti.