Negociação de Renan Lodi entra para a história do Athletico

Curitiba – A venda do lateral-esquerdo Renan Lodi foi de longe a maior negociação do Athletico até hoje. A negociação com o Atlético de Madrid da Espanha envolve cifras que chegam a R$ 87,5 milhões. O valor é mais que o dobro do que era a maior negociação do Furacão até aqui – R$ 39,5 milhões pelo atacante Lucas.

O dinheiro da venda será repartido, já que Lodi tem seus direitos econômicos divididos entre o Rubro-Negro e o Trieste. O clube formador de Santa Felicidade, da família Stival, detém 30%, enquanto o Athletico fica com o restante.

Considerando os 20 milhões de euros – que podem ser acrescidos com bônus por resultados -, os 30% do parceiro representariam R$ 26 milhões. Para o Furacão, portanto, ficariam R$ 61,5 milhões, ainda assim acima de todas as transferências anteriores.

Outros dois jogadores do Athlético também estão na mira de estrangeiros. Os árabes querem o meia Nikão. Já o Shanghai Shenhua, da China, sondou o jogador Bruno Guimarães e estaria disposto a pagar a multa rescisória, que gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 171 milhões).