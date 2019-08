Natação fatura seis medalhas no primeiro dia da modalidade

Rio de Janeiro – O Time Brasil largou bem na natação dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. No Centro Aquático de Videna, o País conquistou seis medalhas. Recém-chegados da Coreia do Sul, do Mundial de Desportos Aquáticos, os nadadores brasileiros deixaram de lado o fuso horário e levaram três ouros, duas pratas e um bronze.

Destaque para o revezamento 4x100m livre formado por Breno Correa, Bruno Fratus, Marcelo Chierigini e Pedro Spajari, que se sagrou hexacampeão dos Jogos, com direito a recorde pan-americano.

Leonardo de Deus também entrou para a história ao conquistar o tricampeonato dos 200m borboleta (1min55s86). Estreante em Jogos Pan-Americanos aos 33 anos, João Gomes Jr. também subiu ao degrau mais alto do pódio nos 100m peito (59s51).

A medalha dourada do revezamento masculino fechou de forma brilhante o primeiro dia de Pan para a natação brasileira. Com o tempo de 3min12s61, o Brasil ainda estabeleceu o novo recorde da competição. Os Estados Unidos foram prata com 3min14s94 e o México bronze, com 3min17s70. O Brasil está invicto nesta prova desde Winnipeg, em 1999. Bruno Fratus esteve presente nos últimos três títulos, em 2011, 2015 e 2019. “O 4x100m livre é tradição. É inaceitável perdermos essa prova, por isso estou muito feliz”, afirmou Fratus, que chegou a sua sexta medalha em Jogos Pan-americanos.

Mais medalhas

A natação feminina do Brasil subiu ao pódio com a medalha de prata de Daynara de Paula, Etiene Medeiros, Larissa Lyrio e Manuella Lyrio no revezamento 4x100m livre. As brasileiras fizeram o tempo de 3min40s39, atrás dos EUA (3min39s59) e à frente do Canadá (3min41s01). Outro grande resultado ocorreu nos 400m livre masculino. Fernando Scheffer (3min49s60) e Luiz Altamir Melo (3min49s91) ficaram com prata e bronze, respectivamente, atrás do norte-americano Andrew Abruzzo (3min48s41). De todas as oito provas do dia, o Brasil só não participou da final dos 200m borboleta feminino.