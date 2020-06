Napoli vence Juventus e conquista sua 6ª Copa Itália

Nápoles – O Napoli é campeão da Copa Itália. Depois de um empate sem gols no tempo normal, a equipe de Nápoles venceu a Juventus por 4 a 2 na disputa de pênaltis, ontem (17). O jogo ocorreu no Estádio Olímpico, em Roma.

Lorenzo Insigne, Nikola Maksimovic, Politano e Milik fizeram os gols para o Napoli na disputa de pênaltis. Paulo Dybala e Danilo perderam para a Juventus. Bonucci e Ramsey fizeram para a Velha Senhora na disputa.

A conquista foi a sexta Copa Itália vencida pela equipe napolitana, que não conquistava o torneio desde 2014. No geral, a Juve é a maior vencedora da competição, com 13 títulos.

O futebol no país voltará no fim de semana, com os quatro jogos atrasados da 25ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora retorna a campo na segunda, e o Napoli joga na terça.