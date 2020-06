Na pista de Cascavel, TN Virtual tem vitórias inéditas na categoria Super

O gaúcho Bruno Fernandes saiu de Cascavel ainda mais líder da categoria Super no Turismo Nacional Virtual após conquistar duas vitórias. A prova foi disputada segunda-feira, mas os comissários desportivos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) só homologaram os resultados na quinta à noite.

Outros dois pilotos sentiram a alegria de vencer uma corrida pela primeira vez no campeonato – Rodrigo Luiz e Arthur Gama venceram as corridas 3 e 4, respectivamente.

Entre as marcas/modelo de carros, o mesmo equilíbrio de sempre na Turismo Nacional, com vitórias do Chevrolet Ônix, Fiat Argo e Hyundai HB20.

Bruno Fernandes somou todos os pontos extras disponíveis na etapa – pole e melhor volta em cada prova – além das duas vitórias, chegando aos 344 pontos, contra 292 de Bernardo Cardoso. “Excelente etapa para o campeonato, com pontos muito importantes. O sonho de poder entrar no automobilismo real está ficando mais perto e isso aumenta a ansiedade e a pressão a cada prova. A cada bateria que acaba em penso em andar em um carro de corrida. É o sonho de todo piloto do virtual”, disse o piloto da Scuderia Fast Lap E-Sports, que compete com o Chevrolet Ônix.

Entre os vencedores inéditos, Rodrigo Luiz (Hyundai HB20), garantiu a vitória na corrida 3 depois de largar na frente e abrir vantagem sobre os demais concorrentes. O piloto dedicou a vitória à esposa e à filha recém-nascida. “Só poderia ser para elas. Na etapa passada não pude correr porque estava na maternidade e ficamos no quarto assistindo a transmissão. Estou muito feliz com essa vitória apesar de ter treinado pouco por conta da nenê”, contou o piloto.

Arthur Gama também ganhou a primeira no campeonato em uma disputa dura com seu companheiro de equipe João Cardoso. “Corrida difícil, com ritmo forte e bons pegas na frente. No final, acabou dando tudo certo e cruzar na frente. Vamos para a última etapa para buscar uma boa posição no campeonato”, contou o piloto do Fiat Argo da CDT Auto Racing.

Próxima Etapa

Na próxima segunda-feira (15), a etapa de Cascavel será finalizada com as disputas das categorias A e B, a partir das 20h.

Serão mais duas corridas por categoria para indicar os pilotos com maior chance de título.

As demais categorias já se preparam para a última etapa, que começa a partir do dia 19 deste mês, indicando os campeões da primeira edição do TN Virtual.

Classificação Categoria Super

Pos. Piloto Pontos

1º) Bruno Fernandes 344

2º) Bernardo Cardoso 292

3º) Leandro Werle 253

4º) João Cardoso 201

5º) Ike Ramos 187

6º) Rogério Santos Neto 181

7º) Thiago Procópio 178

8º) Arthur Gama 167

9º) João Pedro Santos 135

10º) Felipe Malinowski 133

Fórmula 1

A pandemia do coronavírus continua fazendo estragos na Fórmula 1. A Liberty Media, empresa dona da categoria, anunciou na sexta-feira (12) o cancelamento dos GPs do Azerbaijão, de Singapura e do Japão da temporada de 2020. Pela primeira vez deste 1987, o GP do Japão não vai ser realizado. Pelo mesmo motivo, já haviam sido cancelados os GPs da Austrália, de Mônaco, da Holanda e da França, enquanto as etapas do Bahrein, do Vietnã, da China e do Canadá, adiadas, ainda não têm data definida no calendário revisado que a F-1 pretende anunciar nas próximas semanas.

Nascar

Já a Nascar terá mais uma etapa neste domingo em Homestead, nos Estados Unidos. Mas, em função do vírus, será sem público.