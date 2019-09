Myasava retorna ao Velopartk com boas expectativas na Stock Light

O cascavelense Gustavo Myasava, da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma, retorna neste fim de semana ao Autódromo do Velopartk, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, com boas expectativas para a quinta etapa da Stock Light, com uma prova no sábado e outra no domingo. Seu pensamento é repetir a boa performance da abertura da temporada, disputada em abril, quando conquistou o quarto lugar na Corrida 1 e o nono na 2.

Gustavo Myasava também pretende engatar uma sequência de bons resultados depois de ter abandonado na corrida 2 de Interlagos, no mês passado, em função de um acidente. Depois do Velopark, a Stock Light chegará a Cascavel, cidade de Gustavo e sede da MRF. “Será importante uma sequência de bons resultados para subirmos na classificação do campeonato. A meta é entrarmos no TOP 10 neste fim de semana”, frisa Gustavo Myasava, que está em 11º no campeonato, com 72 pontos.

Programação

A programação da Stock Light no Velopark, começa nesta sexta-feira.

Às 8h está previsto o Shakedown; às 9h o treino livre; às 11h50, o treino dos estreantes; e, às 14h40, o segundo treino livre.

No sábado, o terceiro treino livre tem início às 8h; o treino classificatório será a partir das 11h10 e a Corrida 1 terá largada às 15h28, com duração de 30 minutos, mais uma volta.

A Corrida 2 será no domingo, com largada às 14h58, também com duração de 30 minutos, mais uma volta.