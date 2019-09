Municípios Lindeiros recebem etapa dos Jogos de Aventura e Natureza

Será realizada de 06 a 15 de setembro a etapa Lindeiros dos Jogos de Aventura e Natureza. A abertura será sábado (07) no município de Mercedes, que também estará de aniversário e terá uma programação especial de festividades. Entre as atividades programadas estão show com A Banda que Voa, passeio cativo de balão, muro de escalada e slackline. A abertura será no Estádio Municipal de Mercedes, a partir das 13h30.

No primeiro final de semana também iniciarão as competições esportivas nas modalidades vôlei de praia, corrida rústica, aquathlon e a apresentação do futebol das estrelas. Durante a semana, clínicas esportivas serão disponibilizadas para a comunidade. Já no segundo final de semana, novas modalidades esportivas estarão em disputa.

DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO LOCAL MODALIDADE TIPO 06/set SEXTA-FEIRA 13h30 TERRA ROXA (JARDIM ECOVILE) VOLEI DE PRAIA COMPETIÇÃO 07/set SÁBADO 13h30 MERCEDES (ESTÁDIO MUNICIPAL) SHOW DE ABERTURA COMUNIDADE 07/set SÁBADO 15h PATO BRAGADO – (ESTADIO MUNICIPAL) FUTEBOL ESTRELAS APRESENTAÇÃO 07/set SÁBADO 08h30 TERRA ROXA (JARDIM ECOVILE) VOLEI DE PRAIA COMPETIÇÃO 08/set DOMINGO 09h GUAÍRA (CENTRO NÁUTICO) CORRIDA RÚSTICA COMPETIÇÃO 08/set DOMINGO 08h30 TERRA ROXA (JARDIM ECOVILE) VOLEI DE PRAIA COMPETIÇÃO 08/set DOMINGO 10h MARECHAL C. RONDON – PRAIA AQUATHLON COMPETIÇÃO 08/set DOMINGO 10h MARECHAL C. RONDON (AABB) FUTEBOL ESTRELAS APRESENTAÇÃO

Confira a programação do primeiro final de semana:

A programação completa está disponível no site jogosaventuraenatureza.com.

Os Jogos de Aventura e Natureza – Etapa Lindeiros – são organizados pelo Governo do Paraná, com o patrocínio da Itaipu Binacional.