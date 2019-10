Município trava guerra contra os escorpiões

Marechal Cândido Rondon – O prefeito Márcio Rauber, acompanhado da secretária de Saúde, Marciane Specht, recebeu o chefe da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, Emanuel Marques da Silva, e o agente de saúde do Setor de Zoonoses da Sesa, Luiz Antônio Kissner, para tratar sobre um assunto que preocupa toda a população rondonense, especialmente os moradores do Distrito de Novo Horizonte. Trata-se do aparecimento de escorpiões. Também estiveram presentes representantes da Vigilância Sanitária rondonense.

Há algum tempo foram encontrados alguns exemplares dos aracnídeos no distrito, como no prédio e nos arredores do educandário e na Unidade de Saúde.

Apesar de os escorpiões terem hábitos noturnos, alguns foram encontrados no prédio escolar durante o dia, pondo em risco alunos e professores. Diante disso, ações foram tomadas por parte da comunidade e do poder público para eliminar os animais e a possibilidade de riscos de acidentes.

A comunidade escolar se reuniu e fez vigílias noturnas para procurar os animais. Cerca de 15 escorpiões foram capturados. A direção da escola adquiriu lâmpadas especiais de luz ultravioleta para que os animais pudessem ser vistos. O setor de Vigilância Sanitária e de Endemias também realizou buscas noturnas.

O maior número de escorpiões foi encontrado próximo a um muro, nos fundos do educandário. Em virtude disso, o muro foi removido e retirada grande parte da terra aos redores – já que havia suspeitas de que restos de uma árvore poderiam estar servindo de abrigo para os aracnídeos. Todos esses materiais foram enterrados em uma área distante de moradias.

Durante esses trabalhos, as aulas foram suspensas. No pátio da escola, foram removidos todos os possíveis locais onde os escorpiões poderiam se abrigar, especialmente no pátio, com posterior colocação de pedrisco.

Emanuel ressaltou que todas as medidas tomadas pelos pais de alunos, direção da escola e prefeitura foram corretas. Os representantes da Secretaria de Estado da Saúde visitaram o educandário em Novo Horizonte e repassaram informações para a direção, professores e pais de alunos.

Espécie

Os escorpiões encontrados em Novo Horizonte são da espécie tityus trivittatus, que é um tipo mais comum na região oeste do Paraná, da Argentina e do Paraguai. Sua picada causa dor e incômodo, porém, não é letal. A condição de infestação dele também é pequena.

O chefe da Divisão de Vigilância Sanitária da Sesa diz que vários fatores podem ter provocado a infestação, especialmente ambientais, como falta de umidade, falta de predadores naturais, falta de alimento e procura por outro abrigo.

Prevenção

O controle de escorpiões e outros animais peçonhentos deve ser feito tanto pela população quanto pelo poder público. Os moradores podem colaborar eliminando locais que os animais possam usar como abrigo, como pilhas de tijolos, de madeira, restos de construção e outros. Esses materiais são propícios para a proliferação de aranhas, cobras, baratas, ratos e também escorpiões.

Em caso de picada

Em caso de algum acidente com escorpião, independente da espécie e da cor, a pessoa deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.