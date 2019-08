Município de Catanduvas tem parecer prévio pela aprovação das contas 2018 sem apontamentos ou ressalvas

Catanduvas – O Município de Catanduvas teve parecer prévio da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela aprovação das contas 2018 sem nenhum apontamento, ressalvas ou restrições.

De acordo com o prefeito Professor Moisés, isso é fruto de um trabalho realizado em equipe com transparência, seriedade e honestidade, acima de tudo. “Enquanto vemos inúmeros municípios respondendo questionamentos e, inclusive, recebendo sanções por falhas de gestão, isso nos faz crer cada vez mais que estamos no caminho certo, trabalhando sempre com transparência e honestidade”, afirma o professor Moisés.

O apontamento preliminar pela aprovação das contas foi emitido no dia 7 de agosto pelo TCE e declara não ter encontrado irregularidades de acordo com texto do próprio documento: Parte IV – Conclusão – “Efetivado o exame da prestação de contas de governo do MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, relativa ao exercício financeiro de 2018 e à luz das constatações relatadas neste instrutivo, as contas não apresentam restrições, sendo possível a emissão de Parecer Prévio no sentido da Regularidade”. INSTRUÇÃO Nº: 2359/2019 – CGM/TCE