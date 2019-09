Municipal de Futsal 2019 de Santa Terezinha de Itaipu tem seus campeões

Emoção, adrenalina, muita torcida e profissionalismo marcaram as finais do Campeonato Municipal de Futsal 2019, de Santa Terezinha de Itaipu. Os jogos aconteceram no Complexo Esportivo Hugo Puhl, na última quinta-feira(19), nas categorias sub 12, sub 14, super máster e veterano. Na sexta-feira (20), foi a vez das categorias máster, feminino e amador.

O público lotou o ginásio de esportes a cada noite de disputa. O show de disciplina e profissionalismo em quadra, das equipes, também chamou a atenção, resultando em disputas acirradas.

“Foi um sucesso em todos os aspectos. Parabenizamos todas as equipes que participaram deste campeonato, desempenhando um papel com o mais puro espírito esportivo”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Rêmulo Ramalho. Ele acrescentou, que a partir de agora as atenções se voltam aos Jogos da Natureza, com abertura marcada para esta sexta-feira (27), às 19h, no Estádio Municipal Edvar Sávio. O “Jogo das Estrelas”, com a presença de ex-jogadores renomados, é o evento mais esperado.

Conheça os vencedores:

Categoria Sub 12

Campeã: Lindeiros Futsal

Vice-campeã: Cesti/Adepasti

Categoria Sub 14

Campeã: Primeira Linha

Vice-campeã: Tim.Com

Categoria Super Máster

Campeã: Academicos Souza/Rachão Espetacular

Vice-campeã: Rachão Série “A”

Categoria Veterano

Campeã: Lanchonete Moura/AB Agrobrasil

Vice-campeã: Corae/Luiz Diesel/Fim de Carreira

Categoria Máster

Campeã: Esquadrias Itaipu/Sauthier Mat. De Construção/Luiz Diesel

Vice- campeã: Mercado Santa Barbara/Manganelli Construções

Categoria Feminina

Campeã: Garotas do Parque

Vice-campeã: Lovera Sports

Categoria Amador

Campeã: Luiz Diesel “B”

Vice-campeã: Vila Paraguaia