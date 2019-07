Mundial Feminino: EUA e Holanda em final inédita

Lyon – A vitória da Holanda sobre a Suécia por 1 a 0 na prorrogação garantiu uma final inédita na Copa do Mundo feminina de futebol: Estados Unidos X Holanda, um jogão de bola em Lyon, neste domingo, às 12h.

Holanda e Suécia fizeram um choque de europeus nessa quarta-feira (3) no Estádio Parc OL, em Lyon, na França, pelas semifinais da Copa do Mundo feminina de futebol.

Nas quartas de final, as holandesas – que são as atuais campeãs europeias – não encontraram grandes problemas para eliminar a Itália com um triunfo por 2 a 0. Já a Suécia deu uma demonstração de força ao bater a poderosa Alemanha, uma das favoritas ao título, com um triunfo por 2 a 1 nas quartas.

O jogo

E o jogo fez jus à campanha das duas seleções. No tempo normal, a partida foi movimentada com chances para os dois lados, mas a bola insistiu em não entrar e o jogo ficou no zero a zero.

Na prorrogação, as holandesas foram melhores e aos 8 minutos Van de Donk tenta passe para Miedema na faixa central, Sembrant se antecipa, faz o corte e a bola sobra no pé de Groenen. A camisa 14 finaliza cruzado de fora da área e acerta o canto inferior direito para abrir o placar, sem chance para Lindahl.

A Suécia sentiu o gol e não conseguiu mais reagir na partida e caiu pela quarta vez numa semifinal.

Agora, a Suécia disputa o terceiro lugar contra a Inglaterra neste sábado (6), às 12h, no Allianz Riviera. A final será no dia seguinte, às 12h, novamente no Parc Olympique Lyonnais.

Favorita, a seleção dos Estados Unidos vai disputar uma final de Copa do Mundo feminina de futebol pela quinta vez.