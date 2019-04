Mundial de Tênis de mesa: Calderano faz história ao se tornar o primeiro brasileiro nas oitavas

Rio de Janeiro – O mesatenista carioca de Hugo Calderano, de 22 anos, garantiu um feito histórico para a modalidade no País nessa quarta-feira. Ele venceu o indiano Sathiyan Gnanasekaran por 4 a 0, em Budapeste, na Hungria, e se tornou o primeiro brasileiro a se garantir em uma fase de oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa.

Antes dele, os paulistanos Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, em 1961, e Cláudio Kano, em 1987, também disputaram as oitavas de final de mundiais. Porém, nestes anos, a competição tinha formato diferente.

Ontem, Calderano iniciou a partida de forma arrasadora. Agressivo e forçando o erro do adversário, chegou a abrir 7 a 1 no placar, fechando o primeiro set em 11 a 6. O panorama se modificou pouco na segunda parcial, com o brasileiro buscando a definição e Gnanasekaran ainda errando muito, terminando o set em 11 a 3 para Calderano.

No terceiro set, o indiano reagiu e começou a dificultar o jogo do brasileiro. No final da parcial, Hugo Calderano voltou ser letal em seus golpes e fechou mais uma vez, em 11 a 9. O adversário não desistiu, ainda tentou no quarto set, mas o número 7 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa não deu oportunidades e venceu novamente por 11 a 9.

O próximo rival do carioca será o chinês Ma Long, atual bicampeão mundial e olímpico, nesta quinta-feira, às 7h (de Brasília). “Já enfrentei o Ma Long algumas vezes, foi bem difícil, mas acho que já evoluí bastante. Ele tem um jogo muito completo, é bom em tudo. Tenho que jogar muito concentrado, sem pensar que estou enfrentando o Ma Long”, disse o jogador de 22 anos.