O Brasil fechou o Campeonato Mundial de Skate Park, disputado fim de semana no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, em grande estilo. O País teve metade dos oito atletas na final masculina da competição, a que mais vale pontos para a corrida olímpica na primeira janela do ranking internacional. Dois deles, Luiz Francisco e Pedro Quintas, levaram a torcida ao delírio e fizeram a dobradinha brasileira de prata e bronze no pódio, respectivamente. O título foi para o havaiano Heimana Reynolds, que defende os Estados Unidos e lidera o ranking mundial.