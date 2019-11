Mundial de Clubes tem todos os times definidos

Rio de Janeiro – A perseguição do Flamengo ao Liverpool para a disputa do título mundial prossegue com a conquista da Libertadores. O Fla, aliás, foi a penúltima equipe a garantir vaga na competição que será realizada de 11 a 21 de dezembro no Catar.

O último time foi definido um dia depois do Rubro-Negro carioca, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que venceu o japonês Urawa Red por 2 a 0 no domingo (24) para conquistar a Liga dos Campeões da Ásia e a vaga ao Mundial 2019.

Os demais times na disputa serão: Espérance (TUR), Monterrey (MEX), Hienghène Sport (NCL) e Al-Sadd (CAT). O jogo de abertura da competição da Fifa será entre o Al-Sadd, representante do país-sede, e o time da Nova Caledônia, campeão da Liga dos Campeões da Oceania.

O Flamengo jogará dia 17 a semifinal contra quem passar de Al Hilal, a última equipe que Jorge Jesus treinou antes de chegar à Gávea, ou Espérance, campeão da Liga dos Campeões da África. Aliás, o Flamengo disputará também o Mundial de 2021, que terá novo formato, com 24 times e que será realizado a cada quatro anos.