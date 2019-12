Mundial de Clubes: Liverpool poupa e sofre, mas vence para enfrentar Flamengo

Jogadores do Liverpool consolam os do Monterrey, que sofreram o gol do revés nos minutos finais da semifinal Crédito: Fifa

Jogadores do Liverpool consolam os do Monterrey, que sofreram o gol do revés nos minutos finais da semifinal Crédito: Fifa

Doha – Com um gol marcado nos acréscimos por Roberto Firmino, que havia saído do banco de reservas minutos antes, deu a vitória de virada por 2 a 1 para o Liverpool sobre o mexicano Monterrey, ontem (18), em Doha (QAT), num resultado que classificou o atual campeão europeu para enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes da Fifa, em jogo marcado para as 14h30 (de Brasília) de sábado (21).

Ontem, com apenas quatro titulares, Alisson, Robertson, Henderson e Salah, o Liverpool chegou a abrir o placar aos 12min de jogo com Naby Keita, mas o Monterrey empatou logo em seguida com Funes Mori (14min).

Com a aproximação do fim do tempo regulamentar, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, colocou em campo nos minutos finais as armas que tinha deixado no banco, Sadio Mané, Alexander-Arnold e Firmino, e, com sete titulares em campo, o brasileiro, que entrou no jogo aos 39min, foi responsável pelo gol da vitória nos acréscimos.

Com isso, a reedição da final do Mundial de 1981 está confirmada. Na ocasião, em duelo realizado em Tóquio, no Japão, a equipe carioca levou a melhor pelo placar de 3 a 0.