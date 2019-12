Mundial de Clubes: Flamengo faz sua parte e agora espera o Liverpool

Doha – Foi novamente de virada, como foi na final da Libertadores, mas que não seja assim no sábado (21), quando disputará o título do Mundial de Clubes de Fifa. O Flamengo fez sua parte ao vencer o Al-Hilal por 3 a 1 na semifinal, ontem, e agora espera que o Liverpool faça a sua nesta quarta-feira (18) contra o Monterrey, na outra semifinal da competição, marcada para as 14h30 (de Brasília) no Khalifa International, em Doha, no Catar.

Ontem, depois de o Flamengo sair atrás no placar, com um gol do meia Al-Dawsari aos 17min de jogo, o técnico Jorge Jesus aproveitou o intervalo para acalmar seus jogadores.

“Acalmei os jogadores porque emocionalmente o foco não estava no jogo e nós precisávamos melhorar na segunda etapa, e o time melhorou”, disse o treinador. “Os outros também jogam, e nós, não somos só mentalmente muito fortes, somos também fisicamente muito fortes. Somos uma equipe que taticamente não temos que fazer um grande esforço físico e obrigamos o adversário a correr muito atrás da bola. E é o trabalho de equipe, assim como na Libertadores, até fazer gol”, acrescentou o técnico português.

O objetivo de certo e logo no início do segundo tempo, aos 3min, Arrascaeta empatou. A partir daí, o Flamengo construiu a vitória naturalmente. Bruno Henrique virou o placar aos 32min e chutou cruzado aos 36min num lance em que o zagueiro Al-Bulayhi fez gol contra.

Agora, 38 anos depois de ter enfrentado o Liverpool na final que lhe rendeu seu único título mundial, o Flamengo espera pela repetição daquela decisão, mas mais do que isso, espera comemorar como comemorou em 1981, quando venceu o time inglês por 3 a 0. A final do Mundial de Clubes 2019 será sábado (21), às 14h30, em Doha.