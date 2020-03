Mulheres têm entrada livre em Cascavel CR x Cianorte

Cascavel – Em alta no Paranaense de Futebol, o Cascavel CR terá novo compromisso no Estádio Olímpico neste fim de semana. Receberá o Cianorte neste sábado (7), às 16h, pela 10ª e penúltima rodada do Estadual. E em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado domingo (8), elas terão entrada livre no estádio.

A Serpente vem de vitória por 3 a 0 sobre o União, também no Olímpico. No Ninho da Serpente, aliás, o Cascavel CR acumula três vitórias seguidas. Antes, venceu Coritiba e Toledo.

Na oitava posição no campeonato, dentro da zona de classificação às quartas de final, o time cascavelense se livrará matematicamente do rebaixamento caso triunfe sobre o Leão do Vale, que vem de vitória sobre o FC Cascavel, por 3 a 1. Além disso, a partida deste sábado é a última dos comandados do técnico Ageu Gonçalves em casa na primeira fase. Na última rodada, no dia 15, o Cascavel CR visitará o PSTC em Cornélio Procópio.

Para os homens, os ingressos nas bilheterias do Estádio Olímpico serão comercializados a R$ 30 para as cadeiras cobertas e a R$ 20 para as arquibancadas.