Mulheres não pagam ingresso no jogo do FC Cascavel neste domingo

Domingo (8) é dia de jogo em casa e para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o @futebolclubecascavel preparou uma ação super especial. Para assistir ao jogo do FC Cascavel contra o Londrina sem pagar ingresso você precisa estar vestida com a camisa oficial do time e levar 1kg de alimento não perecível! A partida está marcada para as 18h no Estádio Olímpico Regional.

⠀

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

➡ O alimento deve ser entregue na hora da entrada ao Estádio, no dia do jogo;

➡ A promoção é válida para a ÁREA DESCOBERTA e somente para mulheres.

⠀

Não sabe como adquirir o manto da Serpente? A gente explica:

As nossas camisas oficiais estão disponíveis nos seguintes locais:

• Kombeleza: que fica localizada na Avenida Brasil, bem no centro da cidade, em frente à Pernambucanas;

• Container: que fica localizada na Avenida Brasil, em frente à Havan;

• Quiosques do FC Cascavel em todos os Supermercados Irani.

⠀

Para o público em geral, os ingressos continuam com os mesmos valores:

⠀

Arquibancada descoberta

Preço normal: R$ 32,00

Preço promocional pra quem for com a camisa do FC Cascavel: R$ 17,00

⠀

Arquibancada coberta

Preço normal: R$ 82,00

Preço promocional pra quem for com a camisa do FC Cascavel: R$ 42,00

⠀

Quem já é SÓCIO-TORCEDOR não paga ingresso!

⠀

PONTOS DE VENDA

• Kombi do clube • Container da Av. Brasil em frente à Havan

• Supermercados Irani

• Bilheteria do Estádio Olímpico Regional (3 horas antes do jogo)

Relacionado