Muggiati testa F-4 na Itália

Dando mais um importante passo em sua carreira, o paranaense José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, embarca neste sábado para a Itália para uma semana de teste na categoria Fórmula 4, com um dos carros da equipe Cram.

A programação começa segunda-feira, quando fará o ajuste do banco e a partir de terça vai à pista. Os treinos serão nos autódromos de Mugello, Tremona e Monza.

Atual campeão brasileiro de kart da categoria Graduados, título conquistado em julho, em Cascavel, Muggiati retorna ao Brasil no início de outubro para disputar a Copa Brasil de Kart, marcada para 7 a 12 de outubro no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Muggiati diz estar ansioso pelos testes e principalmente para andar no autódromo de Monza. “Ando em Monza no simulador e acompanho as corridas de Fórmula 1 lá. É como se estivesse realizando um sonho. Vou à pista praticamente todos os dias da próxima semana. Quero aproveitar ao máximo essa experiência porque será muito importante para o futuro”, acentua Muggiati.