Muggiati supera expectativa no primeiro treino na Stock Light

Muggiati teve o primeiro contato com o carro da Stock Light e superou todas as expectativas no treino Crédito: Divulgação

O primeiro treino do curitibano José Luiz Muggiati Neto na Stock Light superou as expectativas. Ele teve o primeiro contato com o carro da equipe Carlos Alves/Pride Construtora ontem, no Autódromo Internacional de Curitiba, e, em sua melhor volta, registrou o tempo de 1m20s57, andando com pneus usados. Muggiati estreará na Stock Light neste ano, como piloto vencedor da Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing – Brasil.

Muggiati diz estar satisfeito com seu primeiro contato com o carro da Stock Light. Também foi a primeira vez que treinou no autódromo curitibano. “O objetivo maior era a adaptação ao carro. Os técnicos da Carlos Alves também estavam ansiosos porque era a primeira vez que ligaram o motor do carro neste ano. Aproveitamos bem as 45 voltas que eram permitidas para este treino e fizemos um tempo bem próximo dos pilotos que andaram com pneus novos. Agora é torcer para que a situação da pandemia do coronavírus melhor e as autoridades de saúde autorizem logo o início das competições”, frisa Muggiati.

Fórmula 3

Os organizadores da Fórmula E (carros elétricos) anunciaram ontem que a categoria terá um festival para concluir a temporada 2019/2020. Serão seis provas e todas disputadas no circuito de Tempelhof, na Alemanha. As provas serão nos dias 5, 6, 8, 9, 12 e 13 de agosto.