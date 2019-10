Muggiati conquista 3º lugar no braço

Quebras de motor atrapalharam o paranaense José Luiz Muggiati Neto na Copa Brasil de Kart, encerrada sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha (SC). Foram três quebras, uma delas no início do treino classificatório, o que levou o piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte a largar em 14º na categoria Graduados.

Segundo José Muggiati, foi um fim de semana de muito aprendizado. “Começamos os treinos em uma situação desconfortável, com quebras de motor. Uma delas foi no treino classificatório, o que tornaram as coisas muito difíceis. Largamos em 14º e consegui fazer uma bela corrida de recuperação, conquistando o terceiro lugar na primeira classificatória. Na segunda classificatória, o meu kart não se comportou bem e acabei finalizando em quinto. Com a soma das duas, larguei em terceiro na Final. Sabendo que não tinha equipamento para brigar pelo título, foquei no TOP 3. Caí para sétimo no início da prova e depois me recuperei, chegando ao terceiro lugar. O terceiro lugar foi conquistado no braço”, relata Muggiati.

O campeão da categoria Graduados foi o gaúcho Bruno Bertoncello.