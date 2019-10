Muggiati busca 3º título na Copa Brasil de Kart

O campeão brasileiro da categoria Graduados José Luiz Muggiati Neto busca uma nova conquista no kartismo brasileiro nesta semana. O piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte busca seu terceiro título na Copa Brasil de Kart no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha Santa Catarina. A 21ª edição da competição vai até sábado, quando serão conhecidos os campeões.

Muggiati busca seu terceiro título na Copa Brasil. Ele foi campeão da categoria Júnior Menor em 2014, quando a competição foi disputada em Itumbiara, Goiás, e no ano passado conquistou o título da categoria Júnior, em Vespasiano, Minas Gerais.

Muggiati está confiante para a disputa do Beto Carrero. “Minhas expectativas são enormes porque fui muito rápido na Copa SPR, quando briguei pela vitória na última etapa. Venho de um fantástico Campeonato Brasileiro, em Cascavel, quando conquistei o título da Graduados em meu ano de estreia na categoria. Vamos trabalhar muito para conquistar o título, o que será mais um marco histórico, um piloto ser campeão do Brasileiro e da Copa Brasil no ano de estreia na Graduados”, frisa Muggiati.