Motor fraco dificulta a vida de Akyu Myasava na Copa Brasil

Motor fraco dificultou a vida do cascavelense Akyu Myasava na 21ª Copa Brasil de Kart, que está sendo disputada no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. Sem força no propulsor, o piloto da equipe Flabom Têxtil/EMS Farmacêutica só conseguiu o 12º lugar no grid de largada da categoria Cadete na manhã de ontem. Na primeira prova classificatória, no início da tarde, ele só pôde ir à décima colocação. Hoje ele disputa mais duas classificatórias e amanhã disputará a prova Final.

Segundo Akyu, o motor tem sido seu carma durante toda a semana. Melhorou um pouco ontem e agora torce para que hoje seja premiado com um potente no sorteio. “Optamos por não pedir a troca para não correr o risco de pegar outro motor ruim e ainda perder três posições no grid de largada”, frisa Akyu.