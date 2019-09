A adrenalina e a emoção estarão de volta às pistas no próximo fim de semana com a realização da sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que vai acontecer pela primeira vez na pista do SP Race Park, localizado em Jarinu, em São Paulo. São aguardados cerca de 250 pilotos, distribuídos em 12 categorias: Elite MX, MX1, MX2, MX2 Jr, MX Jr., MX3, MX4, MX5, 65cc, 50cc, Nacional Pró e MXF.