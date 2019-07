Motoclismo abre temporada em Cascavel

Cerca de 100 pilotos vão participar da 1ª Etapa do Campeonato Paranaense e da 2ª e da 3ª etapa da Copa Paraná Sul de Motovelocidade neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

O circuito cascavelense já está movimentado com o vaivém de pilotos e mecânicos que fazem os últimos ajustes nas máquinas que entram na pista nesta sexta-feira para os treinos livres. A programação começa às 9h e segue durante todo o dia. Neste sábado começam as tomadas de tempo para definição do grid de largada.

Buscam o lugar mais alto do pódio pilotos de sete categorias: 250cc, 300cc Light, 250cc a 500cc Livre, 600cc Light, 600cc Pro, 1000 Light e 1000 Pro, que reúne os competidores mais rápidos do certame.