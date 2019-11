O curitibano Bruno Castilho, primeiro ganhador da Cascavel de Ouro, morreu ontem, aos 78 anos, em Curitiba. Ele ganhou a prova disputada no dia 14 de novembro de 1967, correndo em dupla com Rodolpho Scherrer, de Laranjeiras do Sul, pilotando um Simca Chambord.

Bruno Castilho estava internado em um hospital da capital paranaense e sofreu uma infecção generalizada no sangue, conhecida como septicemia.