Moro será ouvido hoje sobre mensagens vazadas

Brasília – O ministro da Justiça, Sergio Moro, deve ser ouvido nesta terça-feira (2), a partir das 14h, por quatro comissões da Câmara: de Constituição e Justiça; de Trabalho; de Direitos Humanos; e de Fiscalização Financeira e Controle.

Os deputados querem esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo site de notícias “The Intercept Brasil”, que trouxe mensagens supostamente trocadas entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o promotor Deltan Dallagnol.

O ministro deveria ter comparecido à Câmara na última quarta-feira (26) para dar esses esclarecimentos, mas cancelou a audiência porque estava nos Estados Unidos.

Em audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos, o fundador do “Intercept”, o jornalista Glenn Greenwald, afirmou que houve conluio entre o então juiz Sergio Moro e os procuradores que atuam na Lava Jato. Para ele, as mensagens vazadas apontam parcialidade nas decisões do então juiz.

O ministro da Justiça e os procuradores da Lava Jato negaram irregularidade nas conversas e duvidaram do conteúdo das mensagens. Moro afirmou ainda que o conteúdo tem origem ilícita.