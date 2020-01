MMA: UFC começa 2020 com megaeventos

Nova Iorque – Após encerrar 2019 em grande estilo, com a disputa de três cinturões há menos de um mês em Las Vegas – melhor para Kamaru Usman no peso meio-médio, Alexander Volkanovski no pena e Amanda Nunes no galo – o UFC iniciará 2020 com dois megaeventos. O primeiro deles será no próximo dia 19, novamente na Arena T-Mobile, em Las Vegas (EUA), e terá o duelo entre Conor McGregor, depois de mais de um ano afastado do octógono, contra Donald Cerrone, que vem de duas derrotas seguidas.

Para este duelo, pelo peso meio-médio (até 77 kg), os ingressos se esgotaram em apenas três minutos, o que já rendeu ao Ultimate dez milhões de dólares apenas com a bilheteira, e também arquibancadas lotadas nos Estados Unidos, casa de Cerrone e onde o irlandês McGregor voltará a lutar depois da derrota para Khabib Nurmagomedov, sua última aparição no UFC, em outubro de 2018.

Depois, na sequência do calendário da organização, haverá o Fight Night 166, no dia 25 de janeiro, e, finalmente, o UFC 247, que marcará o confronto entre Jon Jones e Dominick Reyes, numa luta “enorme”, como prevê o presidente do UFC, Dana White, valendo o cinturão do peso meio-pesado (até 93 kg).

Invicto no MMA profissional após 12 combates, o estadunidense Dominick Reyes enfrentará o maior desafio de sua carreira, e ainda que desafiante e sem ser uma estrela consolidada no esporte, irá impor dificuldades para o campeão, segundo Dana White.

“Essa é uma luta enorme para Jon Jones. Dominick Reyes é um garoto malvado. Jovem, faminto, essa vai ser uma luta muito interessante para Jon Jones. Dominick Reyes não é um grande nome que você conheça, mas se você entende de luta, Dominick Reyes é um talento verdadeiro. E um desafio muito duro para Jones. Se ele passar por essa luta, e vencer novamente, Jones é uma aberração da natureza”, declarou White, segundo transcrição do site “MMA Junkie”.

Duelo de gigantes

Em 27 combates no MMA profissional, o estadunidense Jon Jones, de 32 anos e 1,93m, acumula 25 vitórias, um no contest (sem resultado) e apenas uma derrota. Seu revés ocorreu em dezembro de 2009, diante de Matt Hamill, por desqualificação após aplicar um golpe ilegal. Já Dominick Reyes, de 30 anos de também 1,93m, tem 12 lutas e 12 vitórias no MMA profissional.