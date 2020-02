Mitch Evans vence a Fórmula E

O neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, venceu a etapa da Cidade do México da Fórmula E (carros elétricos). A quarta etapa da temporada 2019/2020 foi disputada no tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez. O português António Félix da Costa, da DS Techeetah, ficou com a segunda colocação, ao passo que o francês Sébastien Buemi, da Nissan, foi o terceiro colocado. O brasileiro Lucas Di Grassi, da Audi Sport, se classificou na sexta colocação, enquanto Felipe Massa abandonou logo nas primeiras voltas. A quinta etapa da Fórmula E será no próximo dia 29, com o ePrix de Marrakesh, no Marrocos.

