Missão para Guto Silva

O governador Ratinho Júnior deu uma missão especial para Guto Silva, seu chefe da Casa Civil: concluir as obras paradas e que foram herdadas de gestões anteriores.

Entre elas se destacam as obras de infraestrutura que deveriam ser concluídas na Copa do Mundo de 2014 e algumas estradas na Região Metropolitana de Curitiba. Para isso, Guto já reuniu representantes de todas as secretarias para tratar do tema na semana passada no Palácio Iguaçu. Uma portaria será baixada em breve para agilizar a execução das obras. O próximo passo é estipular prazo para o término das obras. Guto trabalha em parceria com os secretários das pastas responsáveis pelas demandas para cumprir essa missão.