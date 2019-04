Equipe Aeromedica base Cascavel realizou missão 2000 na tarde do domingo, 14/04/19, com Transporte de um paciente masculino, de 84 anos, com infecção respiratória grave, da Cidade de Cascavel para leito de UTI Em Palmas.

Disponível no oeste do Paraná desde janeiro de 2014, a aeronave conta com equipe de 2 pilotos, 1 mecânico, 4 enfermeiros e 12 médicos, que se revezam em regime de plantão diário. O modelo operacional foi pioneiro do Estado, hoje multiplicado por outras 4 bases operacionais em todo o Paraná.

Realizando transferências de alta complexidade e atendimento primário em acidentes nas rodovias da região, o serviço foi diretamente responsável pelo salvamento de centenas de vidas no período, oportunizando atendimento mais rápido , eficiente e especializado, reduzindo o tempo de chegada do paciente ao centro de referência.

Prematuros graves, politraumatizados e vítimas de doenças do aparelho circulatório foram os maiores beneficiados no período .

Investimento de recursos públicos em prol do SUS, salvando vidas por meio do programa Paraná Urgência em parceira com o SAMU REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ.