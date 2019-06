Ministro Heleno: prisão de militar é “desagradável” em momento do G20

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, classificou, hoje (27), como “desagradável” a prisão do militar brasileiro que transportava droga no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ter ocorrido no momento da participação do Brasil em um evento internacional, a reunião do G20.

O sargento da Aeronáutica que trabalhava como comissário de bordo foi preso em um aeroporto de Sevillha, na Espanha. Ele partiu do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial ao Japão para a reunião G20, integrando a tripulação que ficariam em Sevilha. De acordo com a FAB, em nenhum momento ele faria parte da tripulação da aeronave presidencial.

“Podia não ter acontecido. Foi uma falta de sorte acontecer exatamente no momento de um evento mundial e acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter tido. Um fato muito desagradável para todo mundo”, disse o ministro em entrevista a repórteres em Osaka, no Japão, onde acompanha o presidente Jair Bolsonaro.

O ministro destacou que, após o episódio, a FAB vai reforçar medidas de segurança. Em nota divulgada ontem (26), a FAB informou que “medidas de prevenção a esse tipo de ilícito são adotada regularmente. Em visa do ocorrido, essas medidas serão reforçadas”.

Na chegada ao Japão para integrar a comitiva presidencial, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa disponibilize o mais rápido possível dados à polícia espanhola para que as providências legais em relação ao caso sejam tomadas.

“O presidente, o Ministério da Defesa, o comando da Força Aérea não admitem em hipótese nenhuma procedimentos desse tipo em relação a seus recursos humanos e deseja que o mais rápido possível isso seja aclarado e a pessoa seja punida dentro dos trâmites legais”, disse o porta-voz.

Cúpula do G20

O presidente Jair Bolsonaro participa pela primeira vez da reunião do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. De acordo com o ministro Heleno, a participação do presidente em eventos internacionais permitirá que ele mostre aos líderes mundiais a imagem do governo. “Ele quer apresentar a imagem correta dele que foi muito deturpada por uma imprensa que fazia questão de colocar o presidente como facista, até. Ele quer mostrar a verdadeira face”, disse.

Segundo o ministro, a economia será tema recorrente nas discussões de Bolsonaro no evento. “[O presidente] vai colocar muitas coisas do ponto de vista econômico para mostrar que a intenção do Brasil é ter o respeito mundial, ter uma capacidade de fazer acordos multilaterais que sejam benéficos para o país”, disse.

Meio Ambiente

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que o presidente Bolsonaro também irá apresentar o trabalho do governo pela preservação ambiental. “O Brasil tem lutado muito para preservar o meio ambiente de maneira sustentável. O Brasil não pode abrir mão de riquezas em prol de que mais tarde sejam exploradas por estrangeiros”, disse Heleno.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil na área de meio ambiente em resposta à declaração da chanceler alemã, Angela Merkel, que disse querer conversar com ele sobre o desmatamento no Brasil.