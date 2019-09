Ministro bonzinho

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, autorizou que o pivô do caso do mensalão, o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, deixe o regime fechado e vá para o semiaberto. Condenado a mais 37 anos de reclusão, Valério está preso desde 2013.

Corrupção

A decisão de Barroso contraria parecer da procuradora-geral, Raquel Dodge, que apontou supostos privilégios e suspeita de corrupção dentro do cárcere na Apac (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Sete Lagoas). Em setembro de 2018, Valério foi transferido para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.