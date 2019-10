Minha Casa: Governo dará “voucher” para compra e reforma de casas

Brasília – O novo programa habitacional do governo federal – que vai substituir o Minha Casa, Minha Vida – terá um sistema de “voucher”. O foco será em municípios com até 50 mil habitantes e pessoas com renda mensal de até R$ 1,2 mil, dependendo da região. De acordo com o programa, as famílias vão ter recursos para comprar, construir ou reformar a casa própria.

O governo vai utilizar o Cadastro Único – base de dados do Bolsa Família – para selecionar as famílias. A expectativa é de que a primeira seleção ocorra no primeiro semestre do ano que vem.

Conforme fontes ouvidas pelo Estadão, o governo fará na “surdina” a avaliação técnica para saber qual tipo de voucher é necessário em cada região para não gerar especulação imobiliária e aumentar os custos do programa.

Outro ponto é o valor médio do voucher, que ainda não foi estipulado. A ideia é adaptar o valor para a realidade de cada região com o objetivo de não inviabilizar a construção em regiões mais afastadas e que tenham o custo maior. Também não foi divulgado ainda a origem desses recursos. Hoje, parte do Minha Casa é mantida com o dinheiro do FGTS.